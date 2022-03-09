تونس تتيح تأشيرات #الحج_والعمرة عبر الهواتف الذكية

يُمكّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية طالبي تأشيرات الحج والعمرة في الجمهورية التونسية من التسجيل عبر الهواتف الذكية Saudi Visa Bio ،كما يوفر الخصائص من أماكن وجودهم وذلك عبر الهواتف الذكية، دون مراجعة مراكز إصدار التأشيرات.

كما سيتم إصدار التأشيرات إلكترونيًا.

وتم التطبيق في تونس، وتدشين مرحلته الثالثة بمشاركة وزارات (رئاسة أمن الدولة، الداخلية، والسياحة، والحج والعمرة، والاتصالات)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، وعدد من مكاتب الحج والعمرة، وهيئة الحكومة الرقمية .

وعند قدوم الحجاج والمعتمرون إلى المملكة سيقومون بعمل مطابقة فقط دون الحاجة لإعادة التسجيل ، ويهدف ذلك إلى تسهيل عملية الدخول عبر المنافذ، لتكون المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.

وجاء ذلك في أطار توجيهات القيادة الحكيمة؛ بهف التسهيل على الحجاج والمعتمرين، وبمتابعة من وزير الخارجية.

وحضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبد العزيز الصقر، ووزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي، ومديرة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سعاد الغريبي.