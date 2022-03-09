7 جهات حكومية تتصدر التقرير النصفي الثاني للبرنامج الإعلامي الموحّد “GRID”

أصدر البرنامج الإعلامي الموحّد (GRID) في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، تقريره النصفي الثاني لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج لعام 2021.

ويقيس التقرير مدى تفاعل الأجهزة الحكومية في تنسيق أنشطتها الإعلامية وتنظيمها، ويعكس الخدمات الإعلامية المقدمة إلى الأجهزة الحكومية في (GRID).

وحققت كل من وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والداخلية والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرياضة والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تفاعلا بنسبة 100% مع البرنامج خلال النصف الثاني لعام 2021.

يذكر أن البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) في مركز التواصل بوزارة الإعلام، أطلق دورات تدريبية (عن بُعد) لممثلي الأجهزة الحكومية، منذ بداية عام 2021، لشرح آلية العمل على المنصة الإلكترونية “خدمات التواصل”، التي تهدف لتنسيق الأنشطة الإعلامية، ورفع جودة الخدمات، وإنجازها في الوقت المحدد لها.