“تقويم التعليم” و”كليات الرؤية” بالرياض توقعان اتفاقية لتطبيق معايير الاعتماد البرامجي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع كليات الرؤية في الرياض، لتطبيق معايير الاعتماد البرامجي.

ومثل الهيئة في التوقيع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، ممثلا عنه الأستاذ الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، والأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الدهمش من جانب الكليات عميد كليات الرؤية للطب البشري بالرياض.

وشملت الاتفاقية توقيع 3 برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس، وهي: برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري، وبرنامج التمريض العام بكلية طب الأسنان والتمريض، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان والتمريض.

ويأتي التوقيع بهدف المساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، والذي يشمل مستهدفات الاعتماد البرامجي للجامعات.