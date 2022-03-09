انخفاض أسواق الخليج.. وأبوظبي تشهد الأسوأ منذ 20 ديسمبر

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر أبوظبي أكثر من اثنين بالمائة.

ولم يؤثر الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية، ما دفع أسعار الخام للصعود نحو 130 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر أبوظبي الرئيس بما يعادل 2.2٪، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ 20 ديسمبر 2021.

في السياق؛ أقفل المؤشر الرئيسي في السعودية منخفضا 0.9 بالمائة.

وأغلق سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على تراجع 2.9 بالمائة.

كما تخلى مؤشر دبي الرئيس عن مكاسب أولية لينهي الجلسة منخفضا 0.8 بالمائة.

كما أغلق المؤشر القطري على هبوط 0.4 بالمائة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 بالمائة.

إليكم نسب ونقاط البورصات في منطقة الشرق الأوسط