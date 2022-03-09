انخفاض أسواق الخليج.. وأبوظبي تشهد الأسوأ منذ 20 ديسمبر

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر أبوظبي أكثر من اثنين بالمائة.
ولم يؤثر الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية، ما دفع أسعار الخام للصعود نحو 130 دولارا للبرميل.
وهبط مؤشر أبوظبي الرئيس بما يعادل 2.2٪، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ 20 ديسمبر 2021.
في السياق؛ أقفل المؤشر الرئيسي في السعودية منخفضا 0.9 بالمائة.
وأغلق سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على تراجع 2.9 بالمائة.
كما تخلى مؤشر دبي الرئيس عن مكاسب أولية لينهي الجلسة منخفضا 0.8 بالمائة.
كما أغلق المؤشر القطري على هبوط 0.4 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 بالمائة.
إليكم نسب ونقاط البورصات في منطقة الشرق الأوسط
- السعودية.. تراجع المؤشر 0.9 بالمائة إلى 12739 نقطة
- أبوظبي.. هبط المؤشر 2.2 بالمائة مسجلا 9523 نقطة
- دبي.. خسر المؤشر 0.8 بالمائة مسجلا 3385 نقطة
- قطر.. نزل المؤشر 0.4 بالمائة إلى 13639 نقطة
- مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة مسجلا 10418 نقطة
- البحرين.. أغلق المؤشر مستقرا
- عُمان.. صعد المؤشر 0.8 بالمائة إلى 4258 نقطة
- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمائة إلى 8761 نقطة