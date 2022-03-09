“تقويم التعليم” تقيم ورشة عمل عن الممارسات العالمية في الاعتماد المدرسي

أقام المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، التابع لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، دورة تدريبية، يومي الثلاثاء والأربعاء، ورشة عمل عن الممارسات العالمية في الاعتماد المدرسي، بالتعاون مع البنك الدولي.

وشمل التدريب عرضا عن مخرجات مشروع التعاون المشترك مع مركز “تميز”، المتمثل في مراجعة أعمال التقويم والاعتماد المدرسي، كما تم تحكيم عمل المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي التابعة لمركز “تميز “.

وشملت الورشة حضور وفد من البنك الدولي برئاسة السيدة لاورا جريقوري، والتقى الوفد بالمدير التنفيذي لمركز “تميز ” الدكتور أحمد الجبيلي ومنسوبي المركز.

وتعد زيارة البنك الدولي جزءًا من الاتفاقية المبرمة بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والبنك الدولي التي تخللها جلسات حوارية بين فريق البنك الدولي ومنسوبي مركز “تميز ” لمناقشة مواضيع التقويم والاعتماد في قطاع التعليم.