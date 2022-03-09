وزارة الدفاع ورايمنتال الألمانية توقعان عقدا لتقديم المساندة الإمدادية ودعم منظومات الدفاع الجوي

وقعت وزارة الدفاع وشركة رايمنتال Rheinmetall الألمانية، اليوم الأربعاء، عقدا لتقديم المساندة الإمدادية ودعم منظومات الدفاع الجوي.

وجاء التوقيع تحت رعاية الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي في الرياض.

ومثل وزارة الدفاع في التوقيع إبراهيم بن أحمد السويد وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، وعضو مجلس إدارة شركة رايمنتال الألمانية.

من جانبه؛ قدم زينو هارت، عضو مجلس إدارة شركة رايمنتال Rheinmetall، شكره على كل الدعم الذي تلقته الشركة من وزارة الدفاع وهيئة الصناعات العسكرية.

كما ثمن “هارت” ثقة السعودية العالية بشركة رايمنتال ومنتاجاتها الدفاعية، مشيرا إلى أن التعاون مستمر على مدى أكثر من 50 عاما.

وأضاف أن العقد سيتم تحويله إلى شركة “راد” العربية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع هيئة الصناعات العسكرية، لتوطين الصناعة العسكرية في المملكة.

حضر مراسم التوقيع المهندس ابراهيم حمد الزير، رئيس مجلس إدارة شركة راد العربية RADARABIA، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعيد عبدالله القحطاني.