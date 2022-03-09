“الحبردي” يهنئ رئيس بلدية “عرقة” بمنصبه الجديد.. و”الزهراني” يؤكد استعداده لخدمة الأهالي

فريق تطوير لبن يلتقي رئيس بلدية عرقة ويطرح عدد من المقترحات

هنأ محمد بن بجاد الحبردي، رئيس فريق تطوير لبن 2030، رئيس بلدية “عرقة” المهندس بندر بخيت الزهراني بمنصبه الجديد.

جاء ذلك خلال زيارة من فريق تطوير لبن 2030، لرئيس بلدية عرقة المهندس “الزهراني”، للسلام عليه وتهنئته بمناسبة التعيين الجديد.

وكان في استقبال الفريق فور وصوله مدير مكتب رئيس البلدية مبارك القحطاني.

بعدها توجه رئيس وأعضاء الفريق، برفقة رئيس البلدية، لصالة الاجتماعات، وعقدوا اجتماعا ناقشوا فيه مطالب أهالي البلدية ومقترحاتهم.

من جانبه؛ ثمن رئيس البلدية بندر الزهراني هذه الزيارة، مبديا استعداده لخدمة أهالي الحي، ومؤكدا ثقته في إمكانيات البلدية.

وشدد “الزهراني” على أن فريق “لبن” شريك نجاح، منوها أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات مقبلة، لخدمة الحي وأهله.

وجاء اللقاء بحضور فريق لبن، ورئيس البلدية، وكلاء البلدية، ومدراء الإدارات المتنوعة.