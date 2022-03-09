بـ 400 مليون ريال.. “الداخلية” توقع 4 عقود عسكرية في المجالات الأمنية

وقعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 4 عقود عسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي المنعقد في الرياض، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 400 مليون ريال.

وشملت العقود، التي أعلنت عنها الوزارة، توفير عربات مدرعة وأنظمة الرؤية النهارية والليلية مصنّعة محلياً في المملكة، وأنظمة التعرف الآلي AIS، بهدف دعم التوطين.

وجاء التوقيع بعد جلسات مكثفة بين وزارة الداخلية وهيئة الصناعات العسكرية، شملت دراسة ومراجعة العقود العسكرية كافة، بآليات تقييم دقيقة.

شملت المراجعات النظر في مستوى الخيارات الفنية والمواصفات المعتمدة، لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2022 يعد منصة وحدثا دوليا فريدا، يعقد كل عام، ويجمع كل المهتمين بصناعة الدفاع والأمن.