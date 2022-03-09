وزيران جديدان للداخلية والدفاع في الكويت

أصدر أمير الكويت، اليوم، مرسوما أميريا بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أعلن في وقت سابق، قبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

وجاءت الاستقالة، على خلفية قيام مجلس الأمة بسلسلة من الاستجوابات لبعض وزراء الحكومة، منهم وزير الدفاع الكويتي، والذي تمحورت استجواباته حول قانون جديد يخص دخول المرأة للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى بعض صفقات السلاح.