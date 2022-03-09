كيف تستثمر في أسهم أرامكو السعودية؟

سهم أرامكو السعودية يعتبر من الأسهم النفطية القوية التي يمكن للمستثمر اقتنائها عندما يقرر فتح محفظة تداول للاستثمار في سوق الأسهم، وذلك نظرًا للمركز المالي القوي الذي تتمتع به شركة أرامكو بالإضافة إلى كونها من أكبر شركات النفط على مستوى العالم حيث تنتج نحو ثمن إنتاج العالم من النفط ويمكن اقتناء سهم أرامكو سواء رغب المستثمر بفتح محفظة تداول للاستثمار في السوق السعودي فقط أو التداول للاستثمار في الأسهم العالمية عمومًا.

العناصر:

لماذا نهتم باقتناء سهم أرامكو السعودية عند فتح محفظة تداول؟

أهمية سهم أرامكو السعودية عند رسم خطة تداول للاستثمار

كيف نستثمر في أسهم أرامكو السعودية؟

أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط وطنية في العالم ويبلغ إنتاجها من النفط نحو 10.5 مليون برميل يوميًا. تتمتع شركة أرامكو السعودية بهيكل إداري قوي وهو ما يعتبر عامل قوة لدى الشركة يمكّنها من الحفاظ على الاستقرار المالي وكذلك تحقيق أداء قوي على مستوى الأرباح.

تتمتع شركة أرامكو السعودية بخطط استراتيجية توسعية طموحة ولذلك فإنه من الجيد اقتناء أسهمها عند فتح محفظة تداول. السبب في ذلك هو أن النتائج الإيجابية التي تحققها الشركة وخططها المستقبلية تنعكس بشكل مباشر على سعر تداول سهم الشركة، بحيث يكون من المتوقع لهذا السهم أن يرتفع سعره في المستقبل بشكل مستمر وبالتالي يكون هذا السهم من عناصر الأمان في المحفظة الاستثمارية. إذا أراد المستثمر أن يتداول في أسهم المخاطرة، سيكون مطمئن لوجود أسهم أخرى تتمتع باستقرار السعر ويمكنه الاستناد عليها في حال تعرضت أسهم المخاطرة لخسائر.

أهمية سهم أرامكو السعودية عند رسم خطة تداول

باعتبار أرامكو السعودية إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال النفط، فهي تعتبر من الأسهم التي يمكن اختيارها عند فتح محفظة تداول لتكون أحد الأصول الرئيسية للمحفظة. نظرًا لكون النفط أحد أهم السلع الاستراتيجية على مستوى العالم وهو الوقود الأكثر استخدامًا في الصناعات المختلفة، فإن سعر النفط يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي العالمي، فكلما كان أداء الاقتصاد أفضل وهناك عمليات توسعية في الاستثمارات، كلما زاد الطلب على النفط وارتفع سعره.

بما أن شركة أرامكو تركّز كل أنشطتها في مجال النفط واستخراجه ومنتجاته، فإن سعر سهم أرامكو السعودية يرتبط بشكل قوي بتحركات أسعار النفط. عدما ترتفع أسعار النفط عالميًا فإن سعر سهم أرامكو يرتفع أيضًا، وكذلك عند تراجع أسعار النفط العالمية فإن سعر سهم أرامكو السعودية ينخفض. لكن نظرًا لكون الشركة تتمتع بأصول استثمارية ضخمة بحيث تتخطى قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، فإنه حتى في أوقات الاضطرابات الشديدة في سوق النفط، مثل أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، فإن سعر سهم أرامكو يظهر مقاومة لهذا الانهيار.

ولكن على الرغم من أن السهم يتمتع بهذا القدر الكبير من الاستقرار، إلا أنه أيضا يجب أن نطبق عليه القاعدة الاستثمارية التي تنصح بأن لا نضع كامل أموالنا في نفس الأصل الاستثماري مهما كانت درجة استقراره أو ربحيته.

كيف نستثمر في أسهم أرامكو السعودية

تختلف الأساليب التي يمكن للمستثمر أن يتبعها من أجل الاستثمار في أي سهم من أسهم الشركات، فالطريقة الأولى هي أن يقوم المستثمر -بعد فتح محفظة تداول– بشراء سهم الشركة من خلال الاكتتاب الأولي، وذلك يعني أن شركة أرامكو مثلًا تقوم هي نفسها ببيع أسهمها للمستثمرين بشكل مباشر.

طريقة شراء الأسهم عن طريق الاكتتاب تعتبر طريقة محدودة ومقيدة، بمعنى أنه يتوجب على المستثمر أن يكون على دراية بموعد الاكتتاب والمدة المتاحة له، كما أن بعض الشركات لا تقوم بطرح الأسهم للاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد وإنما تقوم ببيعها للمؤسسات الاستثمارية كالبنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

أما الطريقة الثانية -وهي الأكثر شيوعًا في عمليات التداول للاستثمار في سوق الأسهم- هي الشراء من السوق أو ما يعرف بعمليات (السوق الثانوي) أي أن المستثمر بدلًا من أن يقوم بشراء السهم من الشركة بشكل مباشر فإنه يقوم بشراء السهم من أحد المستثمرين الذين قاموا بشراء السهم في وقت سابق.

تتم هذه العملية بقيام المستثمر بشراء سهم الشركة من مستثمر غيره أو بأن يقوم المستثمر بالاستثمار عن طريق شراء وحدة في صندوق استثمار، حيث يقوم صندوق الاستثمار بجمع أموال من عدد كبير من المستثمرين ومن ثم يقوم باستخدامها في شراء أصول استثمارية متنوعة بين أسهم وسندات وغيرها. فإذا كان المستثمر يمتلك وحدة في هذا الصندوق فذلك يعني أن المستثمر يمتلك جزءا من هذه الاستثمارات مجتمعة ويستفيد بالتالي من حركة أسعارها.

وفيما يخص سهم أرامكو السعودية، فإنه يسمح فقط لمواطني المملكة العربية السعودية أو الأجانب المقيمين في المملكة أو مواطني الدول الخليجية أن يقوموا بالاستثمار في أسهم أرامكو. أما الأجانب المقيمين خارج المملكة فإنه لا يسمح لهم بشراء أسهم الشركة ولكن يسمح فقط بالشراء للشركات الأجنبية، وبالتالي فإنه أحد أسهل الطرق التي تكون متاحة لشراء سهم أرامكو هي أن يقوم المستثمر بشراء وحدة أو مجموعة وحدات في صندوق استثمار يضم سهم أرامكو إلى المحفظة الاستثمارية الخاصة به، ويكون بذلك قد استثمر في سهم أرامكو بشكل غير مباشر.