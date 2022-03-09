الوليد بن طلال في يا هلا بالعرفج: أنا ضد الحكم الأجنبي 100% وأؤمن بالحكم المحلي

استضاف عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، الأمير الوليد بن طلال والذي تحدث في موضوعات عدة منها التحكيم في الرياضة السعودية.

وقال الأمير الوليد بن طلال إنه ضد الحكم الأجنبي 100%، ويؤمن بالحكم المحلي وإن كان هناك أخطاء، مضيفا: “أرفض تمامًا استخدام الحكم شماعة للخسارة، ولا بد من الروح الرياضية، وتقبُّل الفوز أو الهزيمة بشرف”.

وتحدث الوليد بن طلال عن الهلال، وذكر من خلاله بطولات الهلال المتوالية عالميًّا ومحليًّا، كما صرح بأن البطولة إذا لم تكن للهلال فهو يتمناها للاتحاد.

كما تحدث عن حياته الشخصية، قائلا إنه بالرغم من انشغالاته وأعماله يجد وقتًا للقراءة، ويتعمد قراءة كتاب واحد على الأقل كل شهر.

كما ذكر طريقته في القراءة، وقال إنه يقوم بالتأشير على كل ما هو مهم وما يحتاج إليه باللون الأخضر؛ وبالتالي عند الانتهاء من القراءة يقوم بنقل كل ما تم تأشيره في مدونته؛ وبذلك يكون قد لخص الكتاب كاملاً، وهو يسير على هذا المنوال مع كل كتاب يقرؤه؛ ليتراوح عدد ملخصاته في السنة ما بين خمسة عشر إلى عشرين كتابًا. كما ذكر أهمية القراءة لتحديث الفكر.

“ياهلا بالعرفج” عبارة عن جولة أسبوعية في أبرز أخبار وقضايا المجتمع السعودي مع الكاتب وعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، كل أربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية على شاشة روتانا خليجية.

300 حلقة من يا هلا بالعرفج مضت كقطار سريع تضمنت حقائب من المعرفة والحكم والفيديوهات والأفكار التي تخاطب المثقف والبسيط.

يا هلا بالعرفج “مجلة تلفزيونية متنوعة وتجربة لم يسبق لها مثيل ناقش خلال 300 حلقة في مواسم متلاحقة أهم الأخبار المحلية في المجتمع، طرحت المشكلة وقدمت الرؤى والحلول بشكل فريد قدمت لملايين المشاهدين كل ما يجعل حياتهم أفضل.