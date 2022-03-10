طقس_الخميس: الغبار يضرب الشرقية والرياض والقصيم #صباح_الخير #الرياض_الان

يستمر تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل، بحسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة اليوم الخميس الموافق العاشر من مارس 2022.

وفيما توقع التقرير استمرار تأثيرها أيضا على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من تلك المناطق ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي.