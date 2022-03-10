الريال يورط سان جرمان بتقرير”التهديد بالقتل” #دوري_أبطال_أوروبا #UCL #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان

قام نادي ريال مدريد الاسباني بارسال مقاطع وصور متعلقة بتصرفات رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي في مباراته أمس للاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا”.

كما قام حكم المباراة ايضا بارسال تقرير يتضمن توثيق اعتداء رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على الحكام بعد الخسارة من ريال مدريد.

ووفقا للتقارير فإن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي الشهير قد قام بتصرفات عدوانيه تجاه الحكام و تهديد احد افراد طاقم ريال مدريد بالقـ.ـتل بعد المباراة.

وقال أحد المسؤولين من UEFA أن الخليفي وليوناردو كانا عدوانيين للغاية وحاولا إجبارهما على الدخول إلى غرفة الحكم وعندما طلب منهم المغادرة، أغلقوا الباب، وضرب ناصر أحد معدات الحكام فكسرها.