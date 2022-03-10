عاجل… القوات الروسية تقصف المدن الأوكرانية #الحرب_الروسية_الأوكرانية

قصفت القوات الروسية فجر اليوم الخميس عدة مدن أوكرانية ، وأكد مسؤولون اوكرانيون إصابة أحد خطوط الغاز.

وقال دميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة المحلية لمدينة سومي، عبر تليغرام إن الطائرات الروسية قصفت المنطقة الواقعة حول شمال شرقي سومي.

كما تعرضت مناطق سكنية للقصف في بلدة أوختيركا جنوبي سومي.

وقال عمدة مدينة ميكولايف الواقعة جنوبي أوكرانيا كذلك إن راجمات صواريخ عدة تطلق نيرانها من ناحية الشمال.

وكتب عبر حسابه على فيس بوك: “هم إما يختبرون صلابة نقاط تفتيشنا وإما يعدون لهجوم”.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.