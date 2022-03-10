“صاروخ ماديرا” يدخل تدريبات “المان” بحارسين شخصيين!

تعقدت الأمور كثيرا بين النجم العالمي كرستيانو رونالدو وناديه مانشستر يونايتد بالدرجة التي دفعته لأول مرة في تاريخه للدخول لتدريبات النادي بحارسين شخصيين.

وتزامن ذلك مع “ديربي” مانشستر أمام السيتي والذي خسره اليونايتد 4-1 بينما كان رونالدو في البرتغال، ما زاد التكهنات حول قرب رحيل “صاروخ ماديرا”.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فقد اتخذ رونالدو بالفعل قراره بمغادرة “المانيو” بنهاية الموسم إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال وهو أمر وارد الحدوث نظراً لموقع الفريق في جدول البريميير ليغ بالمركز الخامس المؤهل ليوروبا ليغ.