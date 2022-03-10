الكويت: حادثة بشعة.. فصلتا رأس والدتهما ووضعتاه في كيس بلاستيكي #جريمة_الدوحة

تكشفت تفاصيل جديدة في #جريمة_الدوحة البشعة في الكويت والتي راحت ضحيتها ربة منزل، قامت فتاتين بنحرها ووضعتا رأسها في كيس بلاستيكي داخل مطبخ المنزل.

وأكدت تقارير اعلامية نشرت الخميس أن الجهات الأمنية نقلت المتهمات إلى #الأدلة_الجنائية في حالة هستيرية لم تسمح باستجوابهما.

فيما أكدت أنه تم العثور على رأس الأم داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

وفتحت اجهزة وزارة الداخلية الكويتية تحقيقا مع فتاتين من غير محددي الجنسية على خلفية قيامهما بقتل والدتهما طعنا ونحرا والتخلص من رأس المجني عليها باستخدام كيس قمامة تم العثور عليه في منزل الاسرة.

وبحسب المعلومات الأولية فإن احدى الفتاتين شلت حركة الأم والأخرى قتلتها طعنا ومن ثم وضع الرأس في كيس بلاستيكي يستخدم لجمع القمامة.

وكانت عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت افادة بجريمة قتل في الدوحة قطعة 4، وعند انتقال رئيس مخفر الدوحة تبين وجود جريمة قتل وتم ضبط الفتاتين وإحالتهما الى المباحث وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.