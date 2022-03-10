بدء تداول “الدواء الطبية”.. الاثنين القادم

بدء تداول شركة دواء بالسوق الرئيسية الاثنين المقبل ، وسيتم تطبيق حدود التذبذب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج.

قالت السوق المالية السعودية “تداول السعودية”، إن بدء إدراج تداول أسهم شركة الدواء للخدمات الطبية بالسوق الرئيسية، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، برمز تداول 4163، وبالرمز الدولي SA15H14I11H6.

وأضافت أن هناك حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، سيتم تطبيقها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج.

وأوضحت أنه بدء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وإعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%.