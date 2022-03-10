تربيع #شعبان “الأول” يزين سماء #السعودية.. اليوم #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن قمر شهر شعبان سيصل لحظة التربيع الأول اليوم الخميس 10 مارس 2022 عند الساعة 01:45 بعد الظهر بتوقيت مكة ( 10:44 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله من منزله الاقتران لهذا الشهر.

قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الافق الشمالي الشمال الشرقي وسوف يتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.