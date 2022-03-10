اليوم.. بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للتعليم العام

تبدأ اليوم الخميس، بنهاية الدوام الرسمي، إجازة الفصل الدراسي الثاني من العام 1443 هجرية، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، وذلك عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

وتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازتين طويلتين، إضافة إجازة يوم التأسيس، والتي وافقت 22 فبراير.

ومن المقرر أن تستأنف الدراسة في الفصل الثالث للعام الحالي في 17 شعبان الجاري، على أن يشهد الفصل إجازتين طويلتين.

كما يشهد الفصل أيضا إجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذو الحجة 1443.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج، اليوم الخميس، عبر نظام “نور”، على الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

وسيعقد اختبار الغائبين بعذر، والذين لم يتلقو التحصينات ضد فيروس كورونا، خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثالث.