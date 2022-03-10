رسميا.. السماح للمدنيين في #أوكرانيا بإطلاق النار على القوات الروسية #الحرب_العالمية_الثالثة #روسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اعتماد أوكرانيا لقانون جديد يسمح للمدنيين بفتح النار على القوات التي يتبين أنها معادية.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، ويسمح أيضا للأجانب وعديمي الجنسية في أوكرانيا، بالحصول على الأسلحة.

ويأتي القانون بهدف حشد أكبر عدد ممكن من القوات في مواجهة الجنود الروس، المعتدين على أوكرانيا.

وبدأت وزارة الداخلية الأوكرانية تنظيم عملية الحصول على الأسلحة، على أن يتم إعادة أي أسلحة أو ذخيرة فور انتهاء العمل بالأحكام العرفية.

في السياق؛ انتقد الكرملين منح ترخيص حيازة الأسلحة، مهددا بأنه سيتم استهداف أي شخص يحمل سلاحا في مواجهة الجنود الروس.