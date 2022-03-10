لدعم القطاع الخاص.. تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تمديد فترة برنامج التمويل المضمون، لمدة عام إضافي، ليمتد حتى 14 مارس 2023.

ويعد برنامج التمويل المضمون أحد برامج البنك المركزي، ويأتي بهدف دعم تمويل القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي.

ويمكن الاستفادة من برنامج “التمويل المضمون”، عبر البنوك السعودية، أو العاملة في المملكة.

كما يمكن الاستفادة منها أيضا عبر شركات التمويل التي تقع تحت إشراف البنك المركزي، ومشتركة مع برنامج “كفالة”.

وكان البنك المركزي قد كشف، في وقت سابق، أن عدد عقود برنامج التمويل المضمون منذ إطلاقه في 2020؛ تجاوز 13 ألف عقد.

وأشار البنك إلى أن العقود السابق ذكرها جاءت بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

ويسعى البرنامج لمساعدة المنشآت الخاصة ومساعدتها على تجاوز التحديات الناجمة عن فيروس كورونا.