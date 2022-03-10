حساب المواطن: 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس

أعلن حساب المواطن، اليوم، إيداع 1.8 مليار ريال، مخصصات دعم مارس الجاري لـ 10.2 مليون مستفيد مكتملة طلباتهم ومستوفين لمعايير الاستحقاق بالدفعة 52.

وكشف البرنامج عن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، قائلا إنها بلغت 22 مليون ريال، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم دفعه وصل إلى 114 مليارا منها 985 مليون ريال تعويضات لدفعات سابقة منذ انطلاقة برنامج المستفيدين.

وأكد عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، بمتوسط دعم للأسرة الواحدة 1063 ريالًا.

وأضاف أن عدد أرباب الأسر وصل إلى أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلين 55%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.