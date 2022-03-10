فرص استثمارية في مجال مخلفات الهدم والأخشاب بالقصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم، اليوم الخميس، عددا من الفرص الاستثمارية، في مجال مخلفات الهدم والأخشاب.

وأعلنت الأمانة، في بيان، عن توفر عدد 3 فرص استثمارية نوعية، أمام القطاع الخاص، داعية الشركات المهتمة إلى تقديم أوراقها.

وأوضحت أن الفرض تتمثل في تأجير وتشغيل وصيانة وحدة إعادة تدوير الأخشاب بالواحة الخضراء بمدينة بريدة.

وواصلت مضيفة أن هناك فرصة أخرى لجمع ونقل مخلفات البناء والهدم من المصدر إلى المطمر الصحي، شمال بريدة وجنوب بريدة.

يذكر أن آخر موعد للتسجيل وتقديم العطاءات في 15 شوال المقبل، عبر بوابة “فرص”، بحسب ما أعلنت الأمانة.