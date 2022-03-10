بتداولات 8.8 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضا 54.43 نقطة

أقفل مؤشر الأسهم السعودية، اليوم الخميس، على انخفاض 54.43 نقطة، ليقفل عند 12684.16 نقطة، بتداولات وصلت 8.8 مليارات ريال.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية؛ فإن كمية الأسهم المتداولة خلال تعاملات اليوم وصلت إلى 203 ملايين سهم، خلال 360 ألف صفقة.

وأوضح التقرير أن من بين الشركة 88 سجلت ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 108 شركات.

وفي السوق الموازية “نمو”؛ أغلق مؤشر الأسهم منخفضا 6.83 نقاط، ليقفل عند 24789.36 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في “نمو” 67 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة 710 آلاف، خلال 4900 صفقة.