النيابة العامة توضح المصنفات المستثناة من حق الحماية

أعلنت النيابة العامة، المصنفات المستثناة من حق الحماية وفقا لنظام حماية حقوق المؤلف. وقالت إن الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام لا تشمل الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائث الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

وأضافت أنه من بين المصنفات المستثناة، ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية، وكذلك الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة.