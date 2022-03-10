على هامش معرض الدفاع.. “سكوبا” تبرم عدة اتفاقيات لتوطين الصناعات العسكرية

أبرمت شركة “سكوبا” للصناعات العسكرية مجموعة من اتفاقيات التوطين، على هامش معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى، والذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

وشملت مشاركة “سكوبا” في العرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتوريد وتوطين صناعة الأسلحة والمنظومات والمنصات القتالية العسكرية والأمنية، مع شركات عالمية متخصصة في تلك الصناعات.

وكان من أبرز الشركات التي أبرمت “سكوبا” اتفاقيات تعاون معها كل من: fincantieri وParamount و Norcatec و black sage و controp و u-tacs وpalo allto networks وc-speed و force I decon وNDI، وعدد كبير من الشركات العالمية.

ومن المتوقع أن تساهم تلك الشراكات في توطين قطاع الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، وهو القطاع المرتبط بوزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، وغيرها.

من جانبه، قال محمد بن عبدالعزيز العجلان، نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه: “تشرفنا بالمشاركة في معرض الدفاع في نسخته الأولى، من خلال “سكوبا” التابعة للمجموعة”.

وأكد “العجلان” أن الشركة راعت خلال تأسيسها رؤية المملكة 2030، وظهر ذلك من خلال الاتفاقيات التي تستهدف توطين القطاع بنسبة 50%، في المجالات الدفاعية والجوية والبحرية، ومختلف الشؤون العسكرية والأمنية.

وأشاد رئيس نائب رئيس مجموعة “العجلان وإخوانه” على بتوجهات القيادة الحكيمة في مجال التوطين، مشيرا إلى أنه لمس خلال المعرض اهتمام القيادة المباشر، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء.

واختتم “العجلان” حديثه مؤكدا سعي “سكوبا” الدائم للمساهمة في توطين التقنيات المرتبطة بالصناعات العسكرية، مشيرا إلى أنه لمس من الشركات الأجنبية التفاهم وتقديرهم لهذا التوجه، لتحقيق رؤية القيادة الكريمة.

يذكر أن معرض الدفاع في نسخته الأولى كان شاهدا على اهتمام الشركات في المملكة بتحقيق التوطين، في إطار رؤية المملكة 2030، لتحقيق مصالح جميع الأطراف المحلية والعالمية.