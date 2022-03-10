تصحيح أوضاع أكثر من 8 آلاف مخالف من الجالية البرماوية بـ”قوز النكاسة”

أكد المتحدث باسم مشروع معالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، تصحيح أوضاع أكثر من 8 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل من الجالية البرماوية والتي تقطن العشوائيات بمنطقة “قوز النكاسة”.

وقال مغربي، خلال لقائه مع برنامج “نشرة النهار” المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، اليوم الخميس، إن اللجنة الوزارية واللجان المنبثقة عنها راعت الجوانب الإنسانية بشكل أساسي بجانب الجوانب العمرانية من خلال دراسة حالة الناس بالفرق الميدانية لوزارة الموارد البشرية واللجان ذات العلاقة وحصر أعداد الأسر السعودية، وتمت الاستفادة من دمج من هم على الضمان الاجتماعي وتذويدهم بشقق ميسورة مع توفر حدد من الشقق لباقي الأسر المحتاجة لهذه الخدمة.