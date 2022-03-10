بينها 5 دول عربية.. استمرار تعليق سفر المواطنين إلى 15 دولة

كشفت المديرية العامة للجوازات، الوم، عن استمرار تعليق سفر المواطنين إلى 14 دولة.

وكانت السعودية قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022 ومنها عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

وردت المديرية على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: “هل السفر لتركيا من الكويت وأنا سعودي فيه عقوبة؟”.

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك”.