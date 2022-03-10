“سدايا” تدعو الأفراد والجهات إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع حماية البيانات الشخصية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم الأفراد والجهات إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات (منصة استطلاع)، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك أفراد المجتمع والمتخصصين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً في تعزيز البنية التنظيمية.

ويهدف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى وضع الآليات والإجراءات لتنظيم تطبيق أحكام النظام، الذي صدرت الموافقة عليه في وقت سابق.

يُعنى النظام بشكل رئيس بحماية حقوق الأفراد، وتعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات، وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ مما يمكّن من بناء مجتمع حيوي وآمن، يسهم في صناعة اقتصاد رقمي متين.

كما يدعم نظام حماية البيانات الشخصية مسيرة التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهذا بدوره ينعكس على نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، كما يكفل النظام لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم، ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها، أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة، ولفترة زمنية محدودة، علماً أنه يقتصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى اللازم من البيانات لتحقيق الأغراض المحددة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.

ويقوم نظام حماية البيانات الشخصية على مبادئ محددة تنظم أحكام الإفصاح عن البيانات الشخصية وتضمن الاستخدام الأمثل لها، علماً أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، ووجوب وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنه، ويستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.

كما أشارت الهيئة إلى أهمية المشاركة في إبداء المرئيات؛ نظراً لما يشكّله نطاق تطبيق النظام من ارتباط بحقوق الأفراد والجهات.

هذا وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مُمثلةً بذراعها التنظيمي مكتب إدارة البيانات الوطنية الإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، ومتابعة مدى التزام الجهات المشمولة في نطاق التطبيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لأحكامه.