انخفاض درجات الحرارة بشمال ووسط وغرب #المملكة #صباح_الخير #حالة_الطقس

يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وفي تقرير التوقعات لحالة الطقس لهذا اليوم الجمعة الموافق 11/3/2022 قال المركز الوطني للأرصاد أن هناك عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، والاجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.