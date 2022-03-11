طلب روسي #عاجل لمجلس الأمن لبحث هذا الملف

اتهمت الحكومة الروسية حكومة أوكرانيا بادارة مختبرات لانتاج الاسلحة البيولوجية ودعت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لعقد جلسة طارئة .

وزعمت موسكو أن أوكرانيا تصنع الاسلحة البيولوجية بدعم من الولايات المتحدة، في اتهام سخفته واشنطن ولندن الخميس خلال جلسة عقدها المجلس حول سوريا.

وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

وسبق لروسيا أن اتهمت في 2018 الولايات المتحدة بأنها أجرت سرا تجارب بيولوجية في مختبر في جورجيا، وهي على غرار أوكرانيا جمهورية سوفياتية سابقة تسعى للانضمام إلى كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.