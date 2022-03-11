اجراءات #كورونا.. 159 مخالفة وإغلاق منشأتين في #عسير

أغلقت أمانة عسير منشأتين ورصدت 159 مخالفة لاجراءات كورونا الاحترازية خلال 2556 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الجولات الرقابية مستمرة على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، و استمرار تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

داعيا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940 .