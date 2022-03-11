تفاصيل عقوبات جديدة سيعلنها #بايدن ضد #روسيا

سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا اليوم، فيما قال مصدر إن هذا الإعلان سيركز على إلغاء الامتيازات التجارية لروسيا.

وتستهدف العقوبات الجديدة إنهاء العلاقات التجارية العادية مع روسيا ويمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الروسية وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد لضغط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن “إزالة وضع روسيا من (العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة)، سيتطلب إجراء من الكونغرس، لكن المشرعين في مجلسي الكونغرس عبروا عن دعمهم لمثل هذه الخطوة”.

وأدت العقوبات الشاملة غير المسبوقة المفروضة على البنوك والنخب الروسية، إلى جانب ضوابط التصدير على مجموعة كبيرة من التقنيات، إلى انهيار الاقتصاد الروسي بالفعل، ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيغرق في “ركود عميق” هذا العام.