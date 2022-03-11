الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فرار حوالى مليونين ونصف المليون شخص من أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي وحتى الآن.

وحمّل فيليبو غراندي، المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين، الحرب الجارية في أوكرانيا، مسؤولية النزوح الجماعي، كما وصفها بـ”العبثية”.

وأضاف “غراندي”، في تغريدة بموقع تويتر، أن “عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ 2.5 مليون اليوم”، واصفا ذلك بالأمر المأساوي.

واستطرد: هناك حوالي مليوني شخص أيضا نزحوا من أماكنهم إلى أماكن أخرى داخل أوكرانيا، جرّاء هذه الحرب العبثية.

من جانبه، قال بول ديلون، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن مليونين ونصف المليون شخص هربوا من أوكرانيا حتى الآن.

وأوضح “ديلون”، في تصريحات صحفية، أن من بين الفارين حوالي 116 ألفا من مواطني دول ثالثة.