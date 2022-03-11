القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى الاستقلال

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس رويون بريثفييراجسينغ، رئيس موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين، خلال البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة الوافرة لرئيس موريشيوس، ودوام النجاح والتفوق والتقدم لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق.

من جانبه؛ بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس بريثفييراجسينغ، بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأعرب ولي العهد، خلال برقيته، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.