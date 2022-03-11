يقطنها ملايين.. إغلاق مدينة تشانجتشون الصينية بسبب “أوميكرون”

أعلنت سلطات مدينة تشانجتشون، اليوم الجمعة، إعادة إغلاق المدينة الواقعة شمال شرق الصين، بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وبموجب ما أعلنته سلطات المدينة، التي يقطنها الملايين، فإنه لا يسمح إلا لشخص واحد من كل منزل بالمغادرة للتسوق، مرة كل يومين.

ومن المقرر أن تشمل الإجراءات أيضا إخضاع جميع سكان المدينة تقريبا، حوالي تسعة ملايين نسمة، لاختبارات الكشف عن “أوميكرون”.

ويأتي الإجراء المتشدد بعد اكتشاف عدة مئات من الإصابات بمتحور أوميكرون في إقليم “جيلين”، وعاصمته “تشانجتشون”، خلال الأيام الماضية.

وتشهد الصين حاليا موجة من إصابات كورونا تعد هي الأكبر منذ تفشي الفيروس اول مرة في مدينة ووهان، وسط البلاد، قبل حوالي عامين.