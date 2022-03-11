المهندس هاني الغفيلي رئيسا لمجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي

كشف مركز الاقتصاد الرقمي، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجلس إدارته، وذلك عقب تسجيله كشركة مساهمة سعودية مقفلة.

وقال المركز، في بيان، إنه تم تعيين المهندس هاني الغفيلي رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور سالم العنيزان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن الأمير عضوا بمجلس الإدارة والمدير العام.

كما شمل القرار تعيين فريق من الاستشاريين المختصين ضمن هيكلة المركز، من بينهم الدكتور حامد الشراري كبير المستشارين، والدكتورة أروى الأعمى خبيرة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضمن قرار تعيين الاستشاريين أيضا كلا من الدكتور عبدالرحمن الخضير خبير التحول الرقمي، والدكتورة بسمة التويجري مستشارة وخبيرة اقتصادية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات متعددة.

ويسعى المركز إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتمكينه، من خلال دراسات موثوقة استشرافية، واستشارات احترافية.

كما يقدم المركز تدريبا نوعيا معتمد على بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية.

ويتطلع المركز، في خطة عمله، إلى بناء بيت خبرة سعودي عالمي، في مجال الاقتصاد الرقمي.

ويعد المركز مرجعا نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي.

ويستهدف مركز الاقتصاد الرقمي المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي.

كما يستهدف أيضا مراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية.

والمركز مملوك حاليًا للجمعية التعاونية للتحول الرقمي “رقمن”، ويعد واحدا من مشاريعها ومبادراتها الوطنية الفريدة.

ويمتلك المركز ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في فهم أكبر للثقافات والظروف الوطنية والإقليمية.

وحظي المركز ثقة قطاع الاستثمار عبر مجال التمويل الجماعي بطرح جزء من أسهمه للاكتتاب في جولة استثمارية وعبر منصة مرخصة.

وساهم المركز في دخول أكثر من 800 مسثمر بمفهوم الاقتصاد التشاركي، بهدف التوسع والنمو، واستقطاب كفاءات بشرية أكثر.

ويركز على الدراسات والاستشارات في مجال الاقتصاد المبني على التحول الرقمي؛ والذي تبنته حكومة المملكة كأحد أهم استراتيجياتها الاقتصادية لتحقيق رؤيتها 2030.