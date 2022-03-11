المملكة تعلن تأسيس الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية

الأمير عبدالله بن خالد: السعودية تولي أهمية قصوى للأمان النووي

المملكة تعرب عن قلقها إزاء غياب المعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر الإيراني

السعودية: تقويض إيران لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق والرصد أمر خطير

شارك الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير السعودية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة بين 7 – 11 مارس 2022 بفيينا.

وأكد الأمير “عبدالله”، كلمته أمام المجلس، دعم المملكة الكامل للوكالة، شاكراً رافائيل غروسي مدير عام الوكالة على إحاطة المجلس بتقارير “مراجعة الأمان النووي والإشعاعي” و”استعراض التكنولوجيا النووية” لعام 2022.

كما شدد على حرص السعودية على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، معربا عن تقدير المملكة لجهود الوكالة المبذولة من أجل تعزيز الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل والنفايات، لاسيما في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي نتج عنها نشر سبعة أدلة خاصة بالأمان في عام 2021.

في سياق متصل؛ أعرب الأمير عن قلق المملكة إزاء سياسة إيران نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة، ولم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية الأمان النووي.

وأشار في هذا الصدد إلى استمرار انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وتوقفها عن الالتزام بالبروتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها وتطويرها بما في ذلك الخبرات غير القابلة للعكس.

وندد الأمير “عبدالله” بتقويض إيران لأنشطة الوكالة للتحقق والرصد بشكل خطير، تزامناً مع إنتاجها وتزايد مخزونها لليورانيوم المُثرى بنسبة 60%، إضافة إلى إنتاجها اليورانيوم على شكل معدن بنسبة 20% والذي لا يوجد له حاجة للاستخدامات السلمية.

وأوضح أن إيران تتبع سياسة التضليل والمماطلة، مستغلة أوجه القصور في الاتفاق الحالي، مؤكدا أهمية وجود اتفاق نووي أشمل بمحددات أقوى وأطول، يغطي كافة أوجه القصور في الاتفاق الحالي.

وبين أن وجود اتفاق أمر من شأنه أن يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وتطوير وسائل الإيصال، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك برنامجها النووي.

وذكر أن المملكة تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وترك التأخير والمماطلة فيما يتعلق بالإجابة على الاستفسارات المقدمة لها، خاصة في ظل مبادرة المدير العام للوكالة بإجراء العديد من الزيارات لإيران وجهوده الدؤوبة لإيجاد حلول للقضايا المعلقة.

كما دعت المملكة، إيران، إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وكشف عن عمل المملكة على تطوير برنامج الإطار القطري للفترة 2022 – 2027، وإدخال الطاقة النووية للمساهمة في مزيج الطاقة الوطني، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية دور تطبيقات العلوم والتقنيات النووية في مواجهة تحديات التنمية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الوطنية.

وأشار إلى أن السعودية أست الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية للتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محليًا ودوليًا، إلى جانب تشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة والتطبيقات الحرارية، ووضع استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مجال الطاقة الذرية، وتعاونها مع المعاهد الدولية لأبحاث الطاقة الذرية وعملها على إنشاء منصة رقمية وطنية لبناء وجذب القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية.