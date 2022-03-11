بايدن: سنفرض حظرا على واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية من روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للوقوف أمام العدوان الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوحدة مع الحلفاء ضرورية للوقوف أمام بوتين.

وأضاف أن واشنطن سنفرض حظرا على واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية من روسيا، متابعا: “نزيد التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس”.

وأوضح أن البورصة الروسية مغلقة منذ أسبوعين بسبب تأثرها بالعقوبات الاقتصادية، مؤكدا أن واشنطن لن تخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا سيكون مصير بوتين الفشل.

واستكمل: “نسهل وصول المزيد من شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا وسنوفر المزيد من الدعم لأوكرانيا”، مشيرا إلى أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا، والمواجهة بين موسكو والأطلسي ستؤدي لحرب عالمية ثالثة.