خدمات مكثفة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام

قال مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، إن الرئاسة العامة كثفت خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة بعد قرار فتح ساحات المسجد الحرام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، أن تم اكتمال الاستعدادات لتقديم منظومة الخدمات، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتشغيلية بصفة دائمة مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي تمكن المعتمر والزائر من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أنه تمت تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وتجهيزها وفق خطة تشغيلية محوكمة وآلية لتفويج المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وخارجه في الساحات، بدءاً من أول صلاة جمعة بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي شهدت أعداداً مليونية.