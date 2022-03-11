شاهد الفيديو… #السديس لـ #مفتي_المملكة: “أبشرك كل الأمور طيبة”

اطمأن الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، اليوم، على صحة سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خلال اتصال هاتفي.

اطمأن فيه على صحته؛ الرئيس العام يجري اتصالاً هاتفياً مع سماحة مفتي عام المملكة#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/AIXNpbw8Dp — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 11, 2022

وبحسب فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين فقد تقدم الشيخ السديس بالشكر لمفتي عام المملكة على توجيهاته المستمرة وقال: “أبشرك كل الأمور طيبة ومنظومة الخدمات تسير بصورة طيبة ونشكر لكم دعم الجهود العلمية ونشكر ولاة الأمر على دعمهم وجهودهم المستمرة كذلك في خدمة الحرمين الشريفين ولا غنى لنا عن توجيهاتك سماحة الوالد”.