ضربة جديدة لنادي #تشيلسي

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي المملوك لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش ضربة جديدة من الحكومة البريطانية.

وأعلنت الحكومة تجميد حسابات النادي البنكية، وذلك في ظل العقوبات الموقعة على مالك النادي الروسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن النادي لن يستطيع دفع رواتب اللاعبين والطاقم التدريبي والموظفين بعد تجميد حساباته البنكية.

وأعلنت كندا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس، الذين يُعتقد أنهم يمكنون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا، أبرزهم رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي الشهير ومالك نادي تشيلسي لكرة القدم في المملكة المتحدة، كما فرضت عقوبات على 32 منظمة وشركة مرتبطة بالأجهزة العسكرية والأمنية الروسية.