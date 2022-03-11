عاجل.. باكستان ترد على “الصاروخ الهندي” الذي أطلق بالخطأ

ردّت باكستان مساء اليوم الجمعة، على إطلاق الجيش الهندي صاروخا بالخطأ تجاه الأراضي الباكستانية.

وقال مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف، الجمعة، إن عدم قيام الهند بإبلاغ باكستان على الفور بخصوص إطلاق صاروخ بطريق الخطأ سقط داخل باكستان، شيء ينم عن “انعدام الشعور بالمسؤولية تماماً”.

وكتب يوسف على “تويتر”: “يتعين التحقيق في ملابسات الحادث للتأكد مما إذا كان إطلاقاً غير مقصود أو شيء ينطوي على تعمد”.

وكان الجيش الهندي قد أعلن إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن “أسف بالغ”.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إنه “في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ”.