طقس اليوم: هطول أمطار بشرق المملكة

من المتوقع هطول أمطار رعدية في أجزاء من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الساحلية منها وذلك بحسب تقرير للمركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 12 مارس 2022.

وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية، يمتد هذا الانخفاض ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، حائل، القصيم، والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.