الذهب إلى مكاسب أسبوعية

رغم تراجع الذهب في جلسة امس الجمعة، لكنه ظل على مكاسب أسبوعية بنحو 2%، ويأتي صعوده مع تراجع المؤشرات الأميركية مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع داو جونز للأسبوع الخامس على التوالي.

وتراجع الذهب بنحو 0.5% ليغلق دون مستويات 2000 دولار للأونصة، حيث شهد المعدن الأصفر أسبوع متقلب، مع توقعات برفع أسعار الفائدة المحتملة من الفدرالي الأميركي، لكن المحللين حذروا من أن التصعيد في أوكرانيا قد يحفز المزيد من الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر البلاديوم الفوري 0.9% إلى 2955.62 دولار للأوقية، وسجل المعدن رقمًا قياسيًا في وقت سابق هذا الأسبوع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر منتج في العالم، مع قيام الغرب بتوقيع عدد كبير من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 25.82 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.2% إلى 1070.65 دولار، لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.