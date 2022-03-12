ترحيل 8499 مخالفًا خلال أسبوع

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة، من ضبط 13360 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.

ضبط 3884 مخالفا لنظام أمن الحدود

وأسفرت حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمناطق المملكة ، من ضبط 13360 مخالفًا، 7533 مخالفًا لنظام الإقامة، و1943 لنظام العمل، و3884 لنظام أمن الحدود .

كما تم ضبط 253 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ، 38% منهم من الجنسية اليمنية، و58% اثيوبيون، و4% جنسيات أخرى، بالإضافة لضبط 172 شخصًا حاولوا العبور للحدود لخارج المملكة.

إحالة 90137 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية

وتم إحالة 90137 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 8499 مخالفًا وإحالة 2739 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، .

إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 102210

كما تم ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 102210وافدين مخالفين، منهم 90274 رجلاً، و11936 امرأة.

وجاء ذلك خلال الفترة من 30 / 7 / 1443 هـ الموافق 3 / 3 / 2022م حتى 6 / 8 / 1443هـ الموافق 9 / 3 / 2022م.

عقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.