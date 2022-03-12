الأرصاد تحذر أتربة ورياح وعدم رؤية في هذه المناطق #عاجل

حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه الانعدام للرؤية، بمعظم مناطق المملكة،

موجة غبارية

وأشار مركز الأرصاد، في عدة تنبيهات متقدمة إلى أن المناطق المتأثرة بالموجة الغبارية، الأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، في منطقة القصيم، وتستمر حتى الثالثة مساءً.

وأوضح أن هناك أتربة مثارة على منطقة حائل حتى الساعة 6 مساءً، وستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأيضا شبه انعدام بالرؤية.

كما ان الحالة الجوية تشمل الحائط وحائل، والغزالة والكهفة والسليمي وسميراء والمستجدة والشملى وغزلانة،وبقعاء وموقق والشنان ، ومنطقة تبوك (تيماء) والتي ستستمر حتى الخامسة مساءً.

المدينة المنورة

كما نبة الأرصاد بوجود نفس الحالة الجوية في المدينة المنورة، حتى السادسة مساءً. والحناكية والعيص والعلا واليتمة وخيبر والمدينة المنورة .

الرياض

وشملت منطقة الرياض، وستستمر حتى السابعة مساءً، في والخرج الحريق والدلم والدرعية والرياض، والمزاحمية وحوطة وحريملاء، ورماح وبني تميم ، وثادق والغاط ومرات وشقراء ، وتستمر في الرين الدوادمي والقويعية وعفيف بالرياض، حتى الساعة السادسة مساءً.

كما تستمر الحالة الجوية في مكة المكرمة، حتى السادسة مساءً، في القنفذة والشعيبة والمظيلف والليث .