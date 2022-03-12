شاهد.. #السعودية تشارك في مناورات “عزم النسر 22” بالولايات المتحدة

لضمان أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية، انطلقت مناورات التمرين المشترك (عزم النسر٢٢) (Eagle Resolve 22)، بقاعدة (فورت كارسون الأمريكية).

وتستمر المناورات خلال الفترة (6- 17) مارس 2022، بمشاركة فريق من القوات المسلحة السعودية، برئاسة مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي العنزي.

ويشارك في التمرين عدد من الدول منها: دولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، بهدف تعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.