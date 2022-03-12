يرصد حرق مدنيين أحياء.. مقطع فيديو يثير غضبا في إثيوبيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحرق مدني على يد رجال يرتدون الزي العسكري ويتحدثون لغه اثيوبيا الرسمية.

وأعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم السبت، عن فتح التحقيق حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأفراد، بعضهم يرتدي زياً عسكرياً، في شمال غرب إثيوبيا.

وظهر في المقطع رجلاً عاجزاً تحرقه مجموعة رجال، ووجهوا له الشتائم باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية في إثيوبيا.

وتم تصوير الفيديو في منطقة بني شنقول-قمز المتاخمة للسودان وجنوب السودان في شمال غرب إثيوبيا.ط، بحسب خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية .

ووصفت الفيديو بالعمل الوحشي المتطرف متعهدةً “بالتحقيق ومعاقبة من مرتكبيه.