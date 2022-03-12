إزالة أخطر الألغام.. «مسام» يطهر مساحة كبيرة بمطار عدن الدولي

طهر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، مساحة كبيرة من مطار عدن الدولي، وإزال 77 لغمًا بمحافظة شبوة.

نزع كل علب الموت المتفجر من هذا الفضاء

وبدأت الفرق 24 مسام، بتطهير مطار عدن الدولي بتاريخ 19 يناير 2022، كما تم تحرير مساحة 4596 مترًا مربعًا من مخلفات الحرب، ويستمر العمل لنزع علب الموت، بحسب تصريحات قال جلال عامر قائد الفرق.

وتلقى الفريق علي يد خبراء مشروع مسام، دورة تدريبية حول الأخذ باحتياطات الأمان أثناء العمل الميداني ، والتي أفادت الفريق في التعامل مع الألغام الحديثة وخدعها.

أخطر الألغام المتواجدة في اليمن

وقال المهندس مسعد أحمد، قائد الفريق الثامن مسام، إن فريقه يعمل حاليا في محافظة شبوة بمديرية بيحان بالحقل رقم واحد بمنطقة «مبلغة»، حيث أن هذا الحقل زُرعت فيه ألغام فردية، ونزع منه حتى الآن 77 لغمًا مضادًّا للأفراد من نوع «أوزوم»، وهي من أخطر الألغام المتواجدة في اليمن، ما يتطلب التعامل معها بدقة وحرص عالين.

وأكد أن هذا النوع من الألغام، يشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين والنازحين، حيث يتم تثبيته عبر أدوتاد متصلة بسلك، وعند الاصطدام بهذا السلك يرتفع اللغم على ارتفاع نصف متر ويتحول إلى شظايا تصيب الضحية .

مساحة الحقل الملغوم أكثر من 4 آلاف متر مربع

وأشار إلى أن مساحة الحقل الملغوم أكثر من 4 آلاف متر مربع، وتم تطهير أكثر من نصفها، وقام الفريق بفتح أربع طرق رئيسية بمنطقة مبلغة، بمساحة ألف متر مربع، لكل طريق .

‏